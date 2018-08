Fiets van schepen gestolen en in gracht gedumpt 23 augustus 2018

De elektrische fiets van schepen van onder andere Burgerzaken Trees Van Hove (CD&V) werd dinsdagavond gestolen aan het stadhuis. Diezelfde avond vond ze fiets al terug: vuil, beschadigd en in een gracht gedumpt. "Ik heb meteen de politie gebeld toen ik het merkte", vertelt Van Hove. "Ik kan niet zonder mijn fiets, het is mijn enige vervoersmiddel en ik gebruik die om flyers uit te delen." Later op de avond vond Van Hove de fiets terug in een gracht enkele honderden meters verder. "De fiets was erg toegetakeld. Onder andere het elektrische materiaal en de batterij waren zwaar beschadigd. Mijn fietszakken, waar een foto van mij en mijn slogan op geprint staan, waren afgesneden en verder weg gegooid." De herstellingskosten worden geraamd op ongeveer 400 euro. "Ik weet niet wie dit gedaan heeft", zucht de schepen. "Misschien zijn het gewoon jongeren die zich verveelden, of misschien was de diefstal politiek gemotiveerd. Hopelijk kunnen we aan de hand van camerabeelden achterhalen wie de daders zijn. Ik blijf in elk geval positief." (ASD/WSG)