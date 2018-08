Fiets te klein? Leen een grotere in de fietsbibliotheek 25 augustus 2018

02u42 0 Deinze De Gezinsbond Deinze, Gezindsbond Petegem en Fietsersbond Deinze lanceren op 16 september het fietsdeelproject Op Wielekes. Kinderen tussen 2 en 12 jaar kunnen in de ondergrondse parking van dienstencentrum Leiespiegel hun te kleine fiets omruilen voor een groter exemplaar.

"Wie zich inschrijft bij Op Wielekes kan een kinderfietsje dat te klein geworden is, omruilen voor een grotere fiets", zeggen organisatoren Joost Vermeersch en Eddy Donné. "Op die manier vermijd je de kosten voor een nieuwe fiets en kan je kind toch op een veilige, aangepaste manier de straat op. Fietspunt staat in voor het nazicht en onderhoud van de fietsen."





"We willen aandacht hebben voor de veiligheid van de jongste fietsertjes", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Al te vaak zien we fietsertjes met te kleine of slecht onderhouden fietsen en dit initiatief komt daaraan tegemoet."





"Het lidgeld begint bij 30 euro per jaar, de waarborg bij 70 euro en deze variëren naargelang de grootte van het fietsje", zegt Eddy. "Wie een fietsje ter beschikking stelt, krijgt een jaar gratis lidmaatschap. Vanaf 16 september staan een twintigtal nieuwe fietsen, ook loopfietsen, ter beschikking in de ondergrondse parking van het stadhuis."





Alle informatie via www.deinze.be/opwielekes. (ASD)