Fiets- en wandelzoektocht door fusiestad 23 augustus 2018

02u36 0

Wie nog een activiteit zoekt tijdens deze laatste vakantiedagen, kan zich wagen aan de fietszoektocht 'Deinze, Het Land van Nevele'. Deze tocht voert de deelnemers door de toekomstige fusiestad en meedoen kan nog tot en met zondag 30 september.





De stad Deinze en de gemeente Nevele organiseren een fietszoektocht in het kader van de fusie. De fietstocht is in totaal 52 kilometer lang en is uitgestippeld op de paden van het bestaande fietsnetwerk. "De heren van Het Land van Nevele loodsen je langs het parcours", klinkt het. "Daarnaast vind je bij elke bezienswaardigheid ook een woordje uitleg en wat praktische informatie.Je moet elf vragen beantwoorden en bij identieke resultaten is de uitslag op de schiftingsvraag bepalend. Prijzen zijn onder meer wandel- en fietsroutes, een jaarabonnement op het tijdschrift van de Heemkundige Kring Het Land van Nevele, streekproducten en boottochten op de Leie."





Tot en met zondag 30 september kan je ook al de wandelzoektocht van 6 kilometer lang doen. Deze tocht volgt de bewegwijzerde Ooidonkwandelroute. Er zijn 22 vragen en één schiftingsvraag. Meer info via de dienst Toerisme/VVV Leiestreek, het gemeentehuis van Nevele of het infopunt toerisme in de bibliotheek van Landegem, www.fusiedeinzenevele.be/fietszoektocht of www.langsdeleie.be/wandel-fiets (ASD)