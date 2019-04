Fiets- en voetgangersbrug over Leie duurder dan verwacht: 800.000 euro meer door stabiliteitsproblemen Vlaamse Waterweg begint werken aan ophaalbrug na bouwverlof Anthony Statius

19 april 2019

17u17 0 Deinze De toekomstige fiets- en voetgangersbrug over de Leie zal een pak meer kosten dan oorspronkelijk gedacht. In plaats van 1,6 miljoen euro wordt er eerder in de richting van 2,4 miljoen euro gedacht, een verschil van 800.000 euro. “Natuurlijk zijn we hier niet gelukkig mee, maar de brug komt er. Het is een cruciale ingreep voor het mobiliteitsplan”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Het stadsbestuur van Deinze stelt volgende week donderdag aan de gemeenteraad voor om een budget uit te trekken voor de aankoop van de langverwachte fiets- en voetgangersbrug over de Leie. De ophaalbrug, die de parking van de Brielpoort met de Louis Dhondtstraat verbindt, zal ongeveer 2,4 miljoen euro kosten, dat is 800.000 euro meer dan oorspronkelijk geraamd. De brug wordt gebouwd door De Vlaamse Waterweg en het project wordt grotendeels betaald door de stad Deinze.

Nog geen aannemer

“De kosten werden in 2015 geraamd op 1,6 miljoen euro”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Deze inschattingsprijs werd berekend op basis van de prijs van gelijkaardige bruggen. Ondertussen is er in Deinze een grondsanering uitgevoerd en hieruit blijkt dat de ondergrond aan de oevers verzwakt is. Er zijn dus bijkomende stabiliteitswerken nodig en deze leveren een meerkost van ongeveer 800.000 euro op en zo komt het totaalplaatje op 2,4 miljoen euro. Ook dat is nog geen definitieve prijs, want de aanbestedingsprocedure is nog bezig en officieel werd er nog geen aannemer aangesteld. Ook de omgevingsvergunning is nog in aanvraag.”

“Natuurlijk zijn we niet gelukkig met deze meerkost, maar de brug komt er”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Deze ophaalbrug is een cruciaal element in het uitrollen van het mobiliteitsplan. De brug zal de gratis parking aan de Brielpoort verbinden met de centrale winkelstraten in onze stad. Zo kunnen mensen die in Deinze komen winkelen gemakkelijk hun auto kwijt en hoeven ze maar de brug over te steken om in het winkelcentrum terecht te komen. Het wordt een vlakke brug, waar zowel voetgangers en fietsers gemakkelijk kunnen oversteken. Doordat de brug ook beweegbaar is, lopen de kosten op. Maar een vaste brug, waaronder alle boten kunnen varen, zou het zicht van de inwoners aan de Leie te veel verstoren.”

Uitstel andere projecten

Burgemeester Jan Vermeulen benadrukt dat het niet gaat om een budgetwijziging, maar wel een verschuiving van het budget. “Er wordt dus nu geen extra budget uitgetrokken, maar andere projecten zoals de herinrichting van de Oostkouterwijk worden wel uitgesteld. Het gaat om een belangrijke investering, maar voor het stadskernvernieuwingsproject Stedelijk Wonen aan de Leie, waartoe de brug ook behoort, kreeg de stad van minister Liebeth Homans (N-VA) al in 2017 een projectsubsidie van 2,32 miljoen euro toegewezen. Ook de Vlaamse Waterweg draagt een deel van de kosten.”

Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg: “Wij nemen onder andere de kosten voor het bouwen van de wachtsteigers op ons en zo komen we aan een bedrag van 530.000 euro. Aan deze wachtsteigers kunnen boten tijdelijk aanmeren, terwijl de brug wordt opgehaald. We hopen na het bouwverlof te kunnen beginnen met de werken en dit zal ongeveer tien tot elf maanden in beslag nemen”, aldus Karen Buyse.