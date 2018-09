Fiesta Europa komt voor het eerst naar Deinze Anthony Statius

06 september 2018

17u22 2

De internationale belevenismarkt Fiesta Europa slaat voor het eerst haar tenten op in Deinze. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september vind je op de Markt een bont gezelschap marktkramers uit het ganse continent. “We brengen nog een keer het vakantiegevoel naar buiten”, zegt organisator Roeland Storms.

Fiesta Europa reist tussen Pasen en oktober iedere week naar een andere locatie in Vlaanderen. Organisator Roeland Storms koos dit weekend voor de Markt van Deinze. Vandaag werden de kraampjes opgezet en vrijdag opent de markt om 12 uur.

“Op de Europese specialiteitenmarkt vind je Portugese specialiteiten naast Corsicaanse charcuterie, Italiaanse kazen en salami’s en Griekse olijfolie”, zegt Roeland. “Behalve lekkere streekproducten vind je er ook heel wat artisanale artikelen, van mineralen en edelstenen tot lederwaren en handgemaakte lampen. Kwaliteit, originaliteit en authenticiteit staan voorop. Bezoekers vinden er op ons gezellig terras ook een kwaliteitsvol aanbod van gerechten en bijhorende dranken zoals paella, pizza, de Paljas bierstand en wijnen en cocktails. Daarnaast is er ook animatie met op vrijdagavond live Cubaanse en Zuid-Amerikaanse muziek. Voor de kinderen is er een kinderdorp met springkastelen en een knutsel- en speelzone.”

Fiesta Europa is op vrijdag 7 september open van 12 tot minimum 21 uur, op zaterdag 8 september van 10 tot minimum 21 uur en op zondag 9 september van 10 tot 19 uur. De Markt wordt niet afgesloten voor auto’s. Minimale hinder, des te meer amusement. Het succes van Fiesta Europa is in grote mate te danken aan de goede samenwerking met de gemeente. Daar zijn we dankbaar voor”, besluit Storms. “Het heeft twee jaar geduurd om Fiesta Europa naar onze stad te krijgen. Zeker de moeite waard om eens te komen kijken”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Vld).

Meer info via www.fiestaeuropa.eu of de Facebookpagina Fiesta Europa.