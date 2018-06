Festival Intens in Deinze met dj's en foodtrucks 21 juni 2018

De Deinse Feesten worden dit jaar afgesloten met een nieuw feestje. Op zondag 29 juli organiseren Sam De Cuyper, Rinus Moerman, Mathias Chanterie en cafébaas Karsten Peck het event Intens in het Kaandelpark, onder meer met foodtrucks.





"Het concept Intense - toen nog met een 'e' - is zes jaar geleden ontstaan in de Gentse Culture Club", zegt Sam. "De Culture Club is ondertussen al enkele jaren gesloten, maar onder de naam Intens komen we nu met ons concept letterlijk naar buiten."De line-up bestaat uit Belgische topnamen uit de techno, house- en trancescene zoals Nico Morano, Quincy Steveninck, Pete Howl, Red D featuring Lady Linn, Leesa, Lomme, Caliente, Housekeepin' en Morris Mitchell", zegt Rinus. "Het feestje begint om 12 uur en duurt tot 1 uur 's nachts. Er is een afgebakende vipzone en er is beschutting voor als het regent. Ons publiek zijn feestgangers tussen 20 en 40 jaar."





Wie een kaart koopt voor 15 juni betaalt 15 euro, daarna is het 18 euro en na 15 juli betaal je 20 euro. Tickets vind je via https://tibbaa.com/order/bnnbsvaujp?lang=en of de AD Delhaize in Waregem en Deinze, Optiek Lammerant, De Saga, BlackBox66 en Beauty Nazareth. (ASD)