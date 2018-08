Feestweekend start met Ploatsefeesten 24 augustus 2018

Het feestweekend van Vinkt Kermis start vanavond om 19 uur met de Ploatsefeesten op het Martelarenplein. Er is een gezellig samenzijn met drank, sfeermuziek, spelen voor groot en klein, een eetwedstrijd en het kermisconcert van de Koninklijke Muziekmaatschappij EVV. Morgen gaan de festiviteiten verder met de koers voor parochianen, de kinderloopwedstrijd, de ludieke wedstrijd voor dames 'Doe jij weer mee met de KVLV?' en als afsluiter een openluchtfuif. Zondag is er vanaf 10 uur doorlopend kermiscafé 't Zolderke, een druppelkot, bier- en champagnetent en optredens van Op 't Gemakske en The Rejected Four. Ook op maandag is er leven in Vinkt met onder andere een spaghettibar, een cavabar met maatjes, een hespenschatting en nagelkloppen. Er zijn ook optredens van Nie Te Doen en Vinkt Zingt. Dinsdag sluit men de feesten af met gratis ritten op de paardenmolen, eendjes vissen en het laten opstijgen van warmeluchtballonnen. De Vinktse Muziekmaatschappij zorgt voor de gepaste ambiance. (ASD)