Feestelijk ontbijten in CAFE INterieur 23 mei 2018

Bij CAFE INterieur zetten ze op zondag 27 mei de wereld op zijn kop. In plaats van de dag af te sluiten met een knalfuif houdt zaakvoerder Hannes Careel tussen 9 en 12 uur een Good Morning Breakfast Party. Dj Enko (Scouts en Gidsenbal - Souplex Afterwinterparty) staat in voor de muziek en CAFE INterieur voorziet een walking breakfast met koffiekoeken. "Daarna zetten we stoelen en tafels langs de kant zodat er gedanst kan worden. Ook aan opvang voor de kinderen is er gedacht: zij kunnen terecht in de ateliers van TOEK van Petra Depoorter. Tickets (9 euro per persoon) zijn te koop tot vrijdag in CAFE INTerieur. (ASD)