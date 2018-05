Feestcomité houdt 15de Meikermis 04 mei 2018

03u03 0

Het feestcomité Tzalwerewazijn houdt voor de vijftiende keer Meikermis in Wontergem. Vandaag (vrijdag 4 mei) is er Wonterrock met om 20 uur een opwarming door dj Woestie, gevolgd door The Crowd, de zevenkoppige Belgische coverband onder leiding van Chris Somers. Iedere bezoeker wordt getrakteerd op frietjes en een stuk vlees en dat voor 7 euro. Op zaterdag 5 mei is er een garageverkoop/rommelmarkt tussen 8 en 16 uur en op zondag 6 mei is er vanaf 9 uur de vinkenzetting Grote Prijs Daniel Schelstraete, gevolgd door een aperitief om 12 uur en de traditionele WonterZomerBBQ. Paul Severs sluit het weekend af met een gratis optreden om 16 uur, gevolgd door een bal populair. Alles vindt plaats in de tent achter de kerk.





(ASD)