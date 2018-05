Fashion Vibes in Sint-Vincentius 24 mei 2018

De modeafdeling van Leiepoort campus Sint-Vincentius presenteert morgen haar eindwerken aan het grote publiek.





"Dit jaar stellen Kelly, Nina en Yana uit 6 Mode en Design hun silhouetten voor", zegt coördinatrice Carine Deleersnijder. "Dit gebeurt tijdens een permanente tentoonstelling tussen 15 en 21 uur. Om 16.15 en 19 uur zijn er toonmomenten, waarbij de realisaties tijdens een defilé door de ontwerpsters en hun mannequins worden geshowd. Tijdens deze toonmomenten kan iedereen ook de ontwerpen van 5 Mode & Design bewonderen. De stukken van het derde en vierde jaar creatie, zowel project Mode als project Jeugdzorg worden in de tentoonstelling voorgesteld en vanaf 18 uur zullen de leerlingen van 3 & 4 creatie, project Mode de bezoekers ontvangen in hun eigen creaties."





'Fashion Vibes' is gratis te bezoeken in de foyer en het auditorium op de vierde verdieping langs Peter Benoitlaan 40. Iedere bezoeker krijgt een drankje. (ASD)