Familiebivak in Kaandelpark 28 juni 2018

De jeugddienst en speelplein Doekeewa zetten de zomer morgenavond in met een familiecamping in het Kaandelpark.





Vorig jaar waren ze met 150 kampeerders verspreid over 50 tenten. Die stunt wil speelplein Doekeewa graag verbeteren. "We bieden randanimatie voor jong en oud", zegt Jolien De Wispelaere. "Gezinnen zijn vrijdag vanaf 17 uur welkom. Ieder gezin moet eigen tent, slaapzakken en matjes meebrengen. Rond 18.30 uur verwent de jeugddienst alle kampeerder met een maaltijd. De avond wordt vanaf 20 uur afgesloten met vuurkorven, muziek en meezingers. De bar en het terras van JC Brieljant blijven tot 22 uur open. Zaterdagochtend krijgen de kampeerders ochtendgymnastiek en ontbijt voorgeschoteld. Deelnemen kost 7 euro." Vooraf inschrijven en betalen verplicht, via jeugddienst@deinze.be of www.deinze.be/webshop. (ASD)