Familie Willems pakt gevel Wereldwinkel in Anthony Statius

08 april 2019

09u04 0 Deinze De gevel van de Oxfam Wereldwinkel in Deinze dient voor de vijfde keer als canvas voor een nieuw kunstwerk van leerlingen van KADE Beeldende Kunsten. Dit keer waren er drie kunstenaars actief en die zijn allemaal lid van dezelfde familie: Marc Willems, zijn dochter An en kleindochter Zoë.

Zowel Marc Willems als zijn dochter An en kleindochter Zoë volgen les aan de kunstacademie van Deinze. Na een brainstormsessie die hen van Afrika tot de Noordpool leidde, werd er besloten dat ‘familie’ het thema moest worden. Zo ontstond het project DNA. Op familieweekend gingen ze met de volledige familie aan het tekenen, en uit deze tekeningen werden de boeiendste resultaten gehaald. Ze werden uitvergroot, Zoë leefde haar uit met Chinese inkt, An maakte drie portretten en Marc nam de coördinatie, het zaagwerk en het gietwerk voor zijn rekening. Het resultaat is momenteel te bewonderen boven de deur van de Oxfam Wereldwinkel in de Kalkhofstraat.