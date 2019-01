Familie Dossche verkoopt maalderijsite in Tolpoortstraat aan Atenor en 3D Real Estate Molens van Deinze maken plaats voor 250 wooneenheden Anthony Statius

16 januari 2019

15u14 0 Deinze De familie Dossche heeft haar maalderijsite in de Tolpoortstraat verkocht. De oude fabriek, die op 30 juni de deuren sluit, is nu eigendom van 3D Real Estate en de beursgenoteerde vennootschap Atenor en samen met de stad Deinze zal men het centrum van de Leiestad een nieuw elan geven. “Er is plaats voor maximaal 250 wooneenheden, horeca en een fietspad langs de Leie”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

In juni vorig jaar maakte deze krant bekend dat de maalderij Dossche Mills in de Tolpoortstraat op 30 juni 2019 de deuren zal sluiten. Met de Molens van Deinze verdwijnt na meer dan 130 jaar een icoon van de Deinse industrie uit het stadscentrum. Maar de site van 2,14 hectare groot zal snel een nieuwe bestemming krijgen. De familie Dossche maakte deze week bekend dat zij alle aandelen van de vennootschap Dossche Immo NV, dat eigenaar is van de site, hebben verkocht aan 3D Real Estate en Atenor. Met deze investering zet de beursgenoteerde vennootschap Atenor haar eerste stappen op de Vlaamse vastgoedmarkt.

“De site ligt pal in het stadscentrum, vlakbij het station en aan de Tolpoortstraat”, zegt William Lerinckx, executive officer bij Atenor. “Een uitstekende bereikbaarheid, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen maakt de site bijzonder geschikt voor een kwalitatieve stadsontwikkeling. De stedenbouwkundige voorschriften laten een gemengd stadsproject van 32.151 vierkante meter toe en normaal gezien zouden we snel aan een vergunning moeten geraken. Het is niet zo dat alle fabrieksgebouwen zullen worden afgebroken. Samen met het stadsbestuur van Deinze zullen we een concept uitwerken dat de stad op de kaart zal zetten.”

Met deze verkoop heeft de stad Deinze haar partners voor het langverwachte project Stedelijk Wonen aan de Leie I gevonden. “Er is ruimte voor 250 wooneenheden met een ondergrondse parking, een wandel- en fietspad langs de Leie en een buurtpark”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het is niet zo dat alle fabrieksgebouwen zullen worden afgebroken. Zo blijven de vroegere directeurswoning in de Tolpoortstraat en enkele gezichtsbepalende gebouwen langs het water bewaard. We gaan voor maximale beleving en dit zal een groot aanzuigeffect hebben. Er zullen meer gezinnen met kinderen in het stadscentrum komen wonen en dit zal op zijn beurt meer retailers aantrekken naar de Tolpoortstraat. Op de kop van de Tolpoortstraat moet de stad nog maar een pand en enkele achtertuinen kopen, maar dat is een kwestie van tijd. Langs het water naast de Tolpoortbrug komt er ruimte voor terrassen, wandelaars en fietsers; noem het gerust de Graslei van Deinze.”

“Het verdwijnen van de Molens van Deinze zal ook impact hebben op het verkeer in het centrum”, aldus Jan Vermeulen. “ Vanaf begin april wordt de rijrichting van de Tolpoortstraat omgedraaid en er zal veel minder vrachtverkeer door het centrum moeten passeren.” “Momenteel rijden er gemiddeld 49 vrachtwagens per dag door de Tolpoortstraat”, zegt Jacques Dossche, voorzitter van de raad van bestuur en vader van CEO Kristof Dossche. “Na de sluiting op 30 juni verdwijnt deze trafiek en dit zal de veiligheid in de straat ten goede komen. Deze mobiliteitsproblemen en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden zijn ook de belangrijke redenen waarom deze fabriek wordt gesloten. Voor de 38 werknemers werd een sociaal plan opgemaakt en de meesten hebben ondertussen ander werk gevonden. Maar Dossche verdwijnt niet uit Deinze, de hoofdzetel met onder andere de administratie en de salesafdeling blijft gevestigd in de Clémence Dosschestraat.”