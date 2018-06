Fabriek Dossche verdwijnt na 130 jaar MAALDERIJ SLUIT IN 2020 FABRIEK EN ZET 38 WERKNEMERS OP STRAAT ANTHONY STATIUS ERIK DE TROYER

21 juni 2018

02u49 0 Deinze De bekende maalderij Dossche Mills uit Deinze sluit in de zomer van 2019 haar fabriek in de Tolpoortstraat. Met de Molens van Deinze verdwijnt na meer dan 130 jaar een icoon van de Deinse industrie uit het stadscentrum. Alle 38 arbeiders worden ontslagen. "De verslagenheid bij de werknemers is groot, sommigen werken hier al meer dan dertig jaar", zegt ACV-vakbondssecretaris Chris Van Bever.

Dossche Mills, een van de belangrijkste producenten van bakkerijgrondstoffen, trekt volgend jaar al de stekker uit haar fabriek in de Tolpoortstraat. "Onze milieuvergunning loopt tot augustus 2020 en ze wordt niet verlengd", zegt CEO Kristof Dossche. "We leggen de productie stil tegen volgende zomer, dus de fabriek blijft nog een jaar open. We vertelden het bewust een jaar op voorhand zodat onze mensen tijd genoeg hebben om zich mentaal voor te bereiden op de sluiting."





Het bedrijf ligt al jaren in de clinch met buurtbewoners en er waren in het verleden problemen met milieuvergunningen. "De ligging is niet ideaal", zegt Dossche. "De fabriek ligt pal in een woonzone en de af- en aanvoer met onze vrachtwagens zorgt voor mobiliteitsproblemen in de Tolpoortstraat. Ook de aan- en afvoer per schip is problematisch omdat de Leie vaak dichtslibt. De fabriek is ook verouderd en er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden en daarom hebben we besloten om niet verder te investeren in de site Tolpoortstraat."





Verslagenheid

"Hoewel de arbeiders de sluiting van de fabriek hadden zien aankomen, blijft de verslagenheid bij de mensen groot", zegt ACV-vakbondssecretaris Chris Van Bever. "Men dacht dat de fabriek nog zou open blijven tot 2020 en er was zelfs nog hoop dat de sluiting niet zou doorgaan. Dossche Mills zit niet in financiële moeilijkheden, dus het gaat hier om een zuiver politieke beslissing. De familie Dossche heeft ervoor gekozen om verder te investeren in haar vestiging in Antwerpen en niet meer in de fabriek in Deinze. Sommige arbeiders werken hier al meer dan dertig jaar en het komt hard aan dat zij nu worden afgedankt. Als Dossche Mills deze mensen respecteert, dan moet men met een financieel compensatieplan voor de dag komen. Maar ik twijfel er niet aan dat de familie Dossche haar verantwoordelijkheid zal opnemen."





Vergadering

"Donderdagavond (vandaag) worden de werknemers uitgenodigd op een vergadering waar zij met hun verzuchtingen en verwachtingen terechtkunnen. Bij de besprekingen zullen we niet over een nacht ijs gaan", aldus Van Bever.





"Als er vacatures zijn, gaan we zoveel mogelijk mensen een plaats geven binnen de Dossche Groep, maar dit aantal zal beperkt zijn, daar moeten we niet flauw over doen", besluit de CEO.





Ook Nederland

Naast Deinze sluit Dossche Mills ook haar Nederlandse fabrieken in Renesse en Wormerveer. Daar werken respectievelijk achttien en tien personen. In totaal gaan drie van de zes maalderijen dicht. Dossche Mills heeft nog maalderijen in Merksem, Avelgem en Rotterdam, waar men in oktober vorig jaar sectorgenoot Meneba overnam. De hoofdzetel met onder andere de administratie en de salesafdeling blijft in de Clémence Dosschestraat in Deinze. In totaal werken 450 mensen bij Dossche Mills.