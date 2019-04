Extra voorstelling Ten Huize Goetgebuer in cc Palace Anthony Statius

04 april 2019

08u37 0 Deinze Na een reeks uitverkochte voorstellingen in het Scala Theater in Gent en een uitverkochte voorstelling in Deinze is het theaterstuk ‘Ten huize Goetgebuer’ van Deinzenaar Peter De Kemel aan zijn allerlaatste voorstelling toe. Deze vindt plaats op zaterdag 13 april om 20 uur in cc Palace.

De Deinse theatermaker-acteur Peter De Kemel stond op vrijdag 8 februari met de volkse komedie Ten Huize Goetgebuer in een volle zaal Palace. Dit toneelstuk uit 1995, gebaseerd op de novelle Lente van Cyriel Buysse, vormde de inspiratie voor de populaire film- en televisiereeks, die de Nevelse boerenfamilie tot in alle huiskamers bracht.

“Op zaterdag 13 april plannen we nog een extra theatervoorstelling en deze kadert in de viering van 30 jaar AVS”, zegt Peter De Kemel. “De Nevelse boerenfamilie blijft na meer dan tien jaar nog steeds ongelooflijk populair. Zo werd begin maart de 900ste filmprojectie van een Goetgebuer- film verzorgd in Izegem en momenteel lopen de boekingen voor filmprojecties al tot februari 2020.”

Er zijn nog tickets voor de extra voorstelling. Deze kosten 12 euro en reserveren kan via 0496/52.77.60.