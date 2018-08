Extra voetbalveld dankzij kasteelheer 250 SPELERS SK OOIDONCK KRIJGEN ER PERCEEL VAN 200 M2 BIJ ANTHONY STATIUS

07 augustus 2018

02u28 0 Deinze Voetbalclub SK Ooidonck Leerne beschikt sinds deze zomer over extra speelruimte. Met het fiat van graaf Henry 't Kint De Roodenbeke en een grondruil met boer Etienne Claeys werd een tweede veld van 200 vierkante meter vrijgemaakt. "Met 250 spelers op één terrein was niet meer houdbaar", zegt een tevreden voorzitter Henri Vermeulen.

Dankzij een bloeiende jeugdwerking barst SK Ooidonck Leerne letterlijk uit haar voegen. Meer dan 250 ingeschreven spelers trainden tot nu toe op slechts een veld, maar hier komt verandering in.





"Met vijftien ploegen, waaronder een beloften en -damesploeg, op één veld spelen was niet meer te doen", zegt voorzitter Henri Vermeulen. "Doordat er ook vaak in de breedte van het plein werd getraind, was het gras vaak kapot gespeeld. De nood aan extra speelruimte drong zich op en graaf Henry 't Kint de Roodenbeke, die eigenaar is van de gronden, was bereid om een perceel van 200 vierkante meter ter beschikking te stellen. Dankzij een grondruil met de boer Etienne Claeys, wiens familie al drie generaties de landen rondom kasteel Ooidonk bewerkt, hebben we nu sinds kort een nieuw oefenterrein met verstelbare doelen voor de U10, U11, U12, U13 en allerkleinsten. Zo wordt ons hoofdterrein ontlast."





De wortels van SK Ooidonck Leerne gaan terug tot de club Hogerop Bachte in Bachte-dorp. "De kleedkamers waren toen twee paardenstallen en wedstrijden werden gespeeld voor pakjes boter en een sigaar", vertelt Henri. "Na WOII werd in 1966 Eendracht Leerne opgericht aan de overkant van de Ooidonkdreef en in 2003 wekte ik de club, die was uitgeblust opnieuw tot leven. De voorbije jaren was ik iedere dag op baan om jeugdspelers aan te trekken en intussen zijn we een kweekvijver voor talent. Een van die jonge talenten is Rousseau De Poorter, die nu bij de U18 van Anderlecht speelt. Rousseau begon zijn voetbalcarrière op 5-jarige leeftijd bij SK Ooidonck Leerne en ging drie jaar later voetballen bij KMSK Deinze, alvorens hij werd opgemerkt door Cercle Brugge, Sporting Lokeren en nu dus Anderlecht."





635.000 euro

De voetbalsite van SK Ooidonck Leerne heeft de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan. In 2015 heeft de club haar nieuwe accommodatie langs de Ooidonkdreef in gebruik genomen. De houten barakken die in 1967 gezet werden en amper een opknapbeurt kregen, waren versleten en werden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. "Er werd een nieuwe kantine gezet met zes kleedkamers waaronder een voor de scheidsrechter en een voor de damesploeg", zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Vld). "Verder werd er ook een waterzuiveringsinstallatie, een nieuwe omheining en een nieuwe parking en terras aangelegd en onlangs investeerde de stad nog eens 50.000 euro in nieuwe ledverlichting zodat er ook 's avonds wedstrijden kunnen gespeeld worden. De voorbije drie jaar heeft de stad Deinze al 635.000 euro geïnvesteerd in de site SK Ooidonck Leerne."