Extra signalisatie aan schooltje Zeveren

09 november 2018

Op vraag van de vrije basisschool van Zeveren werd extra signalisatie voor zone 30 aangebracht in de Leeuwstraat. “Deze wegmarkeringen worden positief onthaald en we plannen dit aan alle scholen op de gemeente- en gewestwegen”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).

In september voerden de leerlingen van de vrije basisschool van Zeveren tijdens de Strapdag actie voor een veiligere schoolomgeving. Meer dan honderd leerlingen marcheerden door de Leeuwstraat, gehuld in t-shirts met daarop een remspoor van een autoband getekend. Sommigen hadden plakkaten vast met de slogans ‘Niet te snel, ik stap hier wel’, ‘Waar 30 per uur? Hier 30 per uur’ of ‘Graag traag omdat ik het vraag’. In de straat geldt zone 30, maar volgens de leerkrachten en ouders zijn er maar weinig automobilisten die zich aan die snelheidsbeperking houden. “We vragen al jaren voor extra signalisatie”, zegt directeur Chantal Leblanc. “Ik zag het voorbeeld voor deze wegmarkeringen in Kruishoutem en heb toen aan het stadsbestuur van Deinze gevraagd of dit bij ons ook niet mogelijk was. Donderdag werden de wegmarkeringen aangebracht en na enkele maanden zullen we evalueren of ze het verkeer enigszins afremmen.”

“De reacties zijn tot nu toe zeer positief”, zegt schepen Bart Van Thuyne. “We zijn van plan om aan alle scholen op onze gemeentewegen deze markeringen aan te brengen en in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we hetzelfde doen op de gewestwegen.”