Ex-profrenner Willy Planckaert op N-VA-lijst 31 maart 2018

Met ex-wielrenner Willy Planckaert (73) zet N-VA Deinze-Nevele een bekende Vlaming op de lijst. Willy stamt uit de bekende Flandrienclan: ook broers Eddy en Walter, en zoon Jo zijn namen in de wielersport.





Willy Planckaert was beroepsrenner tussen 1965 en 1988, maar op 73-jarige leeftijd waagt hij zich aan een ander soort race: de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





"Ik ga als flandrien naar de verkiezingen", zegt Willy. "Iemand die de wedstrijd hard maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en te blijven gaan met een eindresultaat in zicht. En dat is ook de aanpak van N-VA . "Iedere morgen fiets ik nog een toertje in de regio. De benen en de geest zitten nog zeer goed."





"Willy is een geboren en getogen Nevelaar", zegt fractieleider Anny De Roo. "Hij was de eerste om de kwaliteiten van het flandrienras uit onze streek te tonen aan het Vlaamse publiek. Hij zette Nevele op de kaart en dat wil hij met N-VA ook doen in de nieuwe fusiestad Deinze, die zich toch als fietsstad wil profileren." (ASD)