Ex-CEO AppliTek opent eetcafé in China

Zo zal Tapz er vanbinnen uitzien. Deinze David Laurier, voormalig CEO van AppliTek, start een franchise van Belgische eetcafés in China. De 47-jarige ondernemer uit Deinze opent op Chinees Nieuwjaar - vrijdag 16 februari - de eerste vestiging van Tapz in de miljoenenstad Wuhan. "De Chinezen zullen er typisch Belgische lekkernijen ontdekken zoals verse stoverij met frietjes, balletjes in tomatensaus, maar ook dertig bieren met als topper ons eigen Sint-Canarus uit Gottem", zegt David.

De Deinse ondernemer David Laurier stort zich in een Chinees horeca-avontuur. In oktober 2017 verkocht hij zijn familie-onderneming Applitek aan het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Danaher om tijd te maken voor nieuwe projecten. Een daarvan is Tapz, een franchise van eetcafés waarmee hij de Chinese markt wil veroveren. Op het menu? Alle lekkernijen waar wij als Belgen voor bekend staan.





"Samen met twee Chinese medevennoten open ik het eerste filiaal in de stad Wuhan", vertelt David.





Anthony Statius David Laurier met zijn Chinese medevennoten in de nieuwe zaak.

Op staatsbezoek

"Bij ons een vrij onbekende stad, maar er wonen wel meer dan tien miljoen mensen. Ik ben er voor Applitek zeer vaak naartoe gereisd, waaronder ook tijdens een staatsbezoek van ons koningspaar. Uit ondervinding weet ik dat je er nu amper iets van onze culinaire troeven terugvindt en daar wil ik graag verandering in brengen."





Anthony Statius Op het eerste zicht lijkt Tapz op een typisch gebouw uit de French Quarter in New Orleans, maar het ligt wel degelijk in de Chinese miljoenenstad Wuhan.

Sint-Canarus

"De naam Tapz verwijst naar de dertigtal Belgische bieren dat we er willen serveren op de tap. Naast Duvel en Chimay wil ik er ook graag onze lokale huisbrouwerij Sint-Canarus promoten. Op de menukaart zullen hoofdzakelijk Belgische klassiekers te vinden zijn zoals Gentse waterzooi, stoverij met frietjes, balletjes in tomatensaus, steak met bearnaisesaus, vol-au-vent en mosselen. De gerechten worden er geserveerd als luxeproducten en alles zal er vers worden gemaakt. Een Belgische kok zal de lokale, Chinese chefs er de komende weken opleiden. Het pand is 700 vierkante meter groot en er komt ook een beershop, een wine bar, een sigarenhoek en een sports corner waar je de belangrijkste sportwedstrijden op groot scherm kan volgen. Er is ook plaats voor twee biljarttafels, een elektrisch dartboard en een beerpong-tafel."





"Het pand staat momenteel nog leeg, maar de bedoeling is om te openen op 16 februari, dat is op Chinees Nieuwjaar. Volgende week vertrek ik opnieuw naar China om alles voor te bereiden voor de opening. Ik ben van plan om van Tapz een franchise te maken en ik plan nog een kleinere versie in Wuhan in een ander deel van de stad. Als alles goed loopt, komen er ook filialen van Tapz in andere grote steden zoals Chengdu. Waarom China? Na twintig jaar is het mijn tweede thuisland geworden en de mogelijkheden voor ondernemers zijn er ongelimiteerd", besluit Laurier