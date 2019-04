Ex-cafébazin Irène Cocquyt viert honderdste verjaardag Anthony Statius

03 april 2019

17u00 7 Deinze De stad Deinze heeft er met Irène Cocquyt een nieuwe eeuweling bij. Samen met haar familie heeft Irène haar honderdste verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele.

Irène Cocquyt werd geboren op 3 april 1919 in Hansbeke en exact honderd jaar later werd dit gevierd in woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele. Irène heeft vier kinderen en een heleboel klein- en achterkleinkinderen.

“Ons mama heeft altijd als huishoudster gewerkt tot aan de geboorte van de kinderen”, zegt dochter Noëlla Van Vooren. “In 1943 is ze met ons papa Gérard getrouwd en daarna heeft ze altijd voor ons gezorgd. Van 1968 tot 1981 heeft ze café Krugerhof in Merendree uitgebaat. Mijn ouders hielden ervan om op reis te gaan naar Frankrijk en Duitsland en om eens goed te gaan eten. Ze is vooral zot van een lekker stukje vis. Papa is in 2005 overleden, maar mama heeft nog tot haar 97ste alleen gewoond in Merendree. Nu geniet ze vooral van de rust.”

Irène kreeg heel wat cadeau’s en iedereen genoot van een stukje taart en een optreden van de Nevelse zanger Davis.