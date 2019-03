Evy Gruyaert (39) opent E-Fit center in Driespoort Shopping: “Afvallen en spieren kweken gaat sneller in elektrodenpak” Anthony Statius

17 maart 2019

12u13 5 Deinze Na start to run gaat Evy Gruyaert nu ook volledig voor start to E-fitness. Dit doet ze vanuit het gloednieuwe E-Fit center, dat zondag de deuren opende in het Driespoort Shopping in Evy’s thuisstad Deinze. “E-fitness is twintig minuten sporten in een elektrodenpak: ideaal voor mensen die geen zin of tijd hebben om urenlang te zwoegen in de fitness”, zegt Evy.

Evy Gruyaert koos niet toevallig voor Deinze om zich te vestigen met haar E-Fit center. Evy kwam twee jaar geleden in Astene wonen en het E-Fit center bevindt zich in het gebouw van Albert Heijn in het Driespoort Shoppingpark op de Gaversesteenweg, vlakbij haar woning. Ze baat het center samen uit met Stephanie Raedt en Andy Compernolle, die met hun groothandelszaak de nieuwste E-fitness-toestellen leveren in een honderdtal centra in België.

“E-fitness of elektrofitness bestaat al lang, maar het is nog niet zo gekend bij het grote publiek”, zegt Evy. “Ik was op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging en enkele maanden geleden ben ik met Stephanie en Andy in contact gekomen. Daarvoor heb ik een tijdje met een personal trainer gewerkt, maar met twee jonge kindjes en een druk werkschema viel dit moeilijk te combineren. Dat is het grote voordeel aan een sessie E-fitness: het duurt maar twintig minuten en toch geeft dit een beter resultaat dan anderhalf uur intensief sporten. Ik stond er in het begin ook wat sceptisch tegenover, maar geloof me, na die eerste workout heb ik spieren gevoeld, waarvan ik niet meer wist dat ik ze had”, lacht Evy.

Elektrodenpak

“Bij E-fitness sport je in een elektrodenpak”, legt Stephanie uit. “Via deze elektroden kunnen we tien verschillende spiergroepen elektro-impulsen geven en naargelang de persoon die in het pak kruipt, worden deze impulsen aangepast. Zo kunnen we veel efficiënter gaan werken. Vet verbranden, cellulitis wegwerken, spieren verstevigen of een combinatie van dit alles. Wij zorgen ook voor een aangepast schema. De sessies zijn altijd in combinatie met voedingsadvies. In het E-Fit center is er ook een ‘healthy shop’ waar je allerlei producten vindt om gezonder, slanker en gespierder te worden.”

“Elektrofitness is ook een goeie remedie tegen spierpijn”, zegt Evy. “De elektroden maken de spieren losser en zo kan het ook helpen tegen migraine. Er zijn twee soorten sessies: actieve en passieve. Tijdens een actieve sessie krijg je de elektro-impulsen tijdens fitnessoefeningen of terwijl je op de loopband staat. Een passieve sessie is voor mensen die een hekel hebben aan sport. Zij kunnen vanuit een comfortabele zetel Netflix kijken en ondertussen worden de spieren geactiveerd. Geloof je het niet? Kom dan gerust eens langs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek of een proefsessie. Je zal zien hoe verslavend het werkt.”

Nieuwste technieken

Het E-Fit center in Deinze wordt het vlaggenschip van elektrofitness in ons land. “Hier worden de nieuwste technieken en toestellen geïntroduceerd en we geven ook opleidingen voor coachen. We starten ook met speciale programma’s voor wielrenners, een primeur”, klinkt het.

Het E-Fit center is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Meer info vind je via 09/222.27.55, www.e-fitcenter.be en deinze@e-fitcenter.be.