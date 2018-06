Evenementen moeten afval sorteren IVM LAAT SPECIALE CONTAINER ONTWERPEN VOOR OP GROTE FEESTEN JOERI SEYMORTIER

14 juni 2018

02u30 0 Deinze De organisatoren van de grote evenementen in het Meetjesland en de streek rond Deinze moeten hun afval grondiger sorteren. IVM stelt een speciale container ter beschikking waarin afval gescheiden kan verzameld worden. "Nu gebeurt dat nog te veel allemaal op één hoop, en dat kan niet meer."

Op grote evenementen in onze regio wordt het afval in de publiekzones vaak al ingezameld met afvaleilandjes die de fracties scheiden, maar backstage wordt alles dan weer op één hoop gegooid. Afvalverwerker IVM wil daar iets aan doen en liet op hun vraag een evenementencontainer ontwerpen. Grote voordeel voor de organisatoren is dat IVM de container zelf komt plaatsen en weer ophalen. Gedaan dus met na het evenement met aanhangwagentjes ontelbare keren naar de recyclageparken te rijden.





"De evenementencontainer komt er eigenlijk op vraag van Jazzenede in Assenede", zegt Jean Marie Staelens van IVM. "Zij willen hun voetafdruk verkleinen en willen in de backstage van het evenement perfect sorteren. Onze nieuwe witte evenementencontainer bestaat uit vier delen. Zo kan papier, glas, PMD en restafval elk in een ander luik gedropt worden. Ook in de container wordt alles gescheiden gehouden. IVM komt de container nadien zelf ophalen op het feestterrein, dus voor de vrijwillige organisatoren is dat een grote zorg minder. Jazzenede zal de container al zeker gebruiken. We willen nu zo snel mogelijk ook andere organisatoren warm maken. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld het Herbakkersfestival in Eeklo, Wings and Wheels in Ursel of het Boombalfestival in Lovendegem."





IVM doet er alles aan om de afvalberg jaar na jaar kleiner te maken. De gemiddelde inwoner van het Meetjesland en de regio rond Deinze heeft vorig jaar alvast minder afval geproduceerd, dan een jaar voordien. Nu zorgen we gemiddeld voor 153,11 kilo restafval per inwoner, en in 2016 was dat nog 155,11 kilo. We zijn er nog niet, want de gemeenten moeten gemiddeld naar 136 kilo restafval per gemeente.





Overal paarse P+MD-zak?

"De meeste gemeenten gaan jaar na jaar omlaag met hun afvalcijfer, maar we zijn er zeker nog niet", zegt IVM-voorzitter Koen Loete. "In Aalter is het restafvalcijfer met meer dan tien kilogram gezakt, door het project van de paarse P+MD-zak, waarin ook botervlootjes, yoghurtpotjes en ander plastic mogen. Wij zijn vragende partij om die nieuwigheid in alle IVM-gemeenten te mogen invoeren, maar dat zal Vlaanderen moeten beslissen. Nog een manier om het restafval drastisch te doen zakken, is de aparte inzameling van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT). Iets wat we na de verkiezingen met de nieuwe bestuursploegen van de gemeenten gaan moeten bespreken", zegt Loete.