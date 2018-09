Evelien Meerschaut (35) opent unieke damesboetiek in Georges Martensstraat “In BE Leef vind je vooral Belgische en duurzame merken” Anthony Statius

06 september 2018

19u18 1

Een damesboetiek met bijna exclusief Belgische merken én met duurzaamheid als leidraad, dat vind je vanaf nu in Deinze. In de Georges Martensstraat opende Evelien Meerscchaut (35) haar boetiek BE Leef. “Er is geen webshop, klanten komen hier voor een belevenis. Slow fashion is het codewoord”, zegt Evelien.

Met BE Leef volgt Evelien Meersschaut uit Zulte haar ware passie: mode. Ze werkte tot voor kort als administratief bediende bij verschillende telecombedrijven, maar onlangs opende ze haar eigen boetiek in Deinze.

“Als kind maakte ik zelf kleren voor mijn Barbiepoppen en ik hou van tekenen”, zegt Evelien. “Mijn droom was om modeontwerpster te worden, maar mijn ouders zagen mij liever als architect. Dat bleek achteraf niets voor mij te zijn en daarna ben ik op zoek gegaan naar iets dat bij me past. Mijn passie voor kledij is echter nooit volledig verdwenen en het idee voor een eigen winkel begon te rijpen. Ik ben begonnen met opzoekingswerk: waar komen kleren vandaan? Wat is het verschil tussen goedkope en dure kledij? Zo ben ik tot mijn huidige concept gekomen: een mix van Belgisch talent en eerlijke handel.”

“Niets wat je hier vindt, werd bijvoorbeeld getest op dieren”, vervolgt Evelien. “Verder wil ik ook weten wie er achter de naaimachines zit en hoeveel die betaald worden en ik breng ook aan ieder merk dat ik in huis haal een bezoekje. Achter de kledij die ik verkoop moet ook een verhaal zitten. Zo heb je Alexa Fairchild, een Belgisch-Amerikaanse ontwerpster die vaak werkt met biologisch katoen. Wanneer je dat past voel je gewoon al het verschil tussen biologisch katoen en een goedkopere variant. Naast kledij heb ik ook schoonheidsproducten van Likami en juwelen van onder andere Malei. Die juwelen worden in India gemaakt door vrouwen voor vrouwen. Achter ieder merk moet een verhaal schuilen. Voorlopig heb ik enkel een aanbod voor dames omdat ik nog te weinig ken van mannenmode, maar dat kan nog veranderen”, lacht Evelien.

“Een webshop heb ik niet en ook dat is een bewuste keuze. Ik ben tegen al dat afval, die het leveren van kledij met zich meebrengt. Hiermee neem ik wel een commercieel risico, maar ik ben ervan overtuigd dat mensen meer en meer milieubewust zullen gaan denken. Daarbij is BE Leef – zoals de naam zelf zegt – een belevingswinkel. Klanten komen hier niet enkel kleren kopen, ze komen kleren passen, een koffie drinken of een babbeltje slaan. Kortom: even ontsnappen aan het drukke en hectische leven”, besluit Evelien.

BE Leef bevindt zich in de Georges Martensstraat 9/bus 1 in Deinze, in het pand waar vroeger de tattooshop Embody Ink gevestigd was. BE Leef is open van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur. Evelien is op 16 september ook aanwezig op de Biomarkt op het Sint-Poppoplein in Deinze.

Meer info via info@beleef.org of www.beleef.org.