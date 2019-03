Eva Mouton te gast in bibliotheek Anthony Statius

08u07 0 Deinze Eva Mouton is op donderdag 28 maart te gast in de bibliotheek van Deinze. In het kader van de donderdagavondlezingen gaat de bekende schrijfster en illustrator in gesprek met Kathleen Vereecken.

Eva Mouton tekent, schrijft en maakt dingen: liefdesbrieven voor Ivo Victoria, tekeningen voor Kapitein Winokio, buttons voor haar fans en een welkomstspandoek voor haar goudvis. Daarnaast schrijft ze columns en onlangs bundelde ze haar getekende columns in ‘Het leukste van Eva (+ nog een paar dingskes)’.

Iedereen is welkom op donderdagavond om 19.30 uur in de kelder van de bibliotheek. De prijs bedraagt 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa en hierbij is een drankje inbegrepen. Meer info en reservaties via bibliotheekdeinze@deinze.be of 09/381.95.60.