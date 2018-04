Europese invasie 25 april 2018

Een groep van 46 jonge Europeanen heeft gisteren in Deinze vertoefd. Ze zijn een week in de regio voor een Erasmus+ project. De jonge Hongaren, Turken, Catalanen, Belgen en Portugezen participeren aan een vrijwilligersweek gecoördineerd door het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg. "De jongeren doen een week vrijwilligerswerk", zegt coördinator en Deinzenaar Peter Parmentier. "Dinsdag waren ze een hele dag in onze stad voor een ontmoeting met een Syrische vluchtelinge en bezoeken aan de Kringloopwinkel, de Wereldwinkel en de voedselbank. De jongeren hebben ook op zeven plaatsen de handen uit de mouwen gestoken: zwerfvuil rapen, animatie in rusthuizen en heel veel klusjes voor verenigingen en tehuizen." (JSA)