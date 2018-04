Eureka!-beurs trekt veel jonge techneuten ANTHONY STATIUS

15 april 2018

De jeugd is zaterdag massaal naar de eerste Eureka!-beurs in de bibliotheek getrokken. Daar mochten ze proeven van programmeren en experimenteren met robots.





Al vanaf 10 uur 's ochtends stonden de kinderen met hun ouders te wachten aan de deur van de bibliotheek. Samen met de scholen VTI en Erasmus wil de bib de jeugd warm maken voor wetenschap en techniek.





Brian Vandemeulebroucke en Tanguy Vandenbossche (beiden 13 jaar) toonden aan de bezoekers hoe je een tekenrobot kan programmeren. Ze zitten in het twee jaar STEM op het Erasmusatheneum van Deinze. "Een houten arm met op het uiteinde een kleurstift wordt aangedreven door twee motortjes en deze kan je zodanig instellen dat de stift een bepaalde tekening maakt. We offeren er een vakantiedag voor op, maar we doen dit met plezier."