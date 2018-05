Erfgoedbank Leie Schelde tijdelijk offline 05 mei 2018

De Erfgoedbank Leie Schelde is sinds gisteren tijdelijk offline. POLS werkt aan een nieuwe en moderne versie.





POLS (De projectvereniging Platform Omgeving Leie- en Schelde) haalt haar erfgoedbank offline. "De huidige versie is al een paar jaar oud en dat laat zich voelen en daarom werd beslist om het Erfgoedbankverhaal te herbekijken", klinkt het. "De oude website wordt gearchiveerd, alle gegevens, metadata en beelden worden overgezet naar een nieuwe server en wordt de verouderde databank up-to-date gebracht door Whirl-i-gig in New York, de ontwikkelaar van CollectiveAccess. Eens onze gegevens veilig zijn en de databank up-to-date is, bouwen we een nieuwe website, die vooral gebruiksvriendelijker en mobiel moet worden. Geef ons dus even geduld om een nieuw en goed product aan te bieden. Beeldmateriaal en informatie blijven in tussentijd wel beschikbaar via de Erfgoedcel." Meer info via info@egcleieschelde.be. (ASD)