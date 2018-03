Erasmusleerlingen tonen schilderstalent 16 maart 2018

Kampioen zijn is plezant, maar ook schilderen viel in de smaak bij de zesdejaars van Basisschool Erasmus Deinze. Samen met enkele leerlingen van de afdeling Schilderwerk en Decoratie van het vijfde secundair maakten zij een grote colorwall van 20 vierkante meter in thema van FC De Kampioenen. Deze komt in de lente aan de buitenmuur van de basisschool in de Volhardingslaan. Met deze actie SOS Schilder op School wil Bouwunie Schilders-Decorateurs, IVP Coatings en Constructiv/Building Heroes het schildersberoep promoten. Ook Brahim van MNM kwam de jonge schilders aanmoedigen. (ASD)