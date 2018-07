Erasmus schenkt schoolbanken aan schooltje in Gambia 03 juli 2018

03u08 0 Deinze Deze vakantie gaan niet enkel de leerlingen maar ook de schoolbanken van basisschool Erasmus op reis. Zo'n 55 zitbanken worden verscheept naar Gambia waar ze terechtkomen in een schooltje dat werd gebouwd door de vzw Kinderen van de zon.

Basisschool Erasmus in de Volhardingslaan schenkt de schoolbanken van haar vijfdejaars aan een school in Gambia. Gisteren kwam Eric Vanmeirhaeghe van de vzw Kinderen van de zon de banken ophalen en ze worden in oktober met een container verscheept.





"De afgelopen vijf jaar werd al het meubilair van onze dertien klaslokalen vervangen", zegt directrice Valerie Verstraeten. "Als laatste kwamen de vijfdejaars aan de beurt en via juf Elly kwamen we bij de vzw Kinderen van de zon terecht."





"Het schooltje dat door onze organisatie werd gebouwd is in volle expansie", zegt Eric Vanmeirhaeghe uit Zingem, die bestuurslid is bij de vzw. "Momenteel volgen er 400 leerlingen les en we kunnen alle materiaal goed gebruiken. De banken zijn nog in goede staat en die gaan zeker nog honderd jaar mee. Naast de school hebben we ook een kippenproject waarvan de opbrengst ook naar de school gaat."





In het Erasmus komt er naast nieuw meubilair ook een extra klaslokaal. "Deze vakantie bouwen we op onze bovenverdieping een nieuwe klas", zegt directrice Verstraeten. "Zo kunnen we in de hogere graad in kleinere groepjes gaan werken. De klas krijgt glazen wanden en deze kunnen opengesteld worden zodat de verschillende groepjes leerlingen elkaar goed zien zitten." Info via www.kinderenvandezon.be. (ASD)