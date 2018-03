Enkele durvers op bevroren Leiearm 03 maart 2018

02u45 0 Deinze Het werd sterk afgeraden, maar toch waagden zich gisteren enkele fervente schaatsers op het ijs in Astene. Op de oude Leiearm lag het ijs tussen 4 tot 6 centimeter dik, met hier en daar wat open plekken. "Goed voor enkele schaatsers, maar met een grote massa zou het levensgevaarlijk zijn", zegt Frank Peers.

Laurent Tansens, de officieuze ijsmeester van Astene, houdt ieder jaar het ijs op de oude Leiearm in de gaten. "Dit jaar geen geluk, door de harde wind is de ijslaag niet dik genoeg om veilig op te schaatsen", zegt hij. Toch waagden enkele durvers zich op het ijs. "Ik kom hier ieder jaar, maar deze keer is het niet ideaal om te schaatsen. Je mag niet te lang blijven stilstaan", zegt Astenaar Frank Peers. "Het is wel historisch dat de Leie zo laat op het jaar nog dichtvriest", zegt zijn schaatskameraad Gino Huysman. (ASD)