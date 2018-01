Energievriendelijke kunstacademie krijgt Vlaamse subsidie 02u34 0

De kunstacademie van Deinze krijgt een Vlaamse subsidie van 29.250 euro. Hiermee wil de Vlaamse Overheid de geplande energiebesparende ingrepen in de nieuwbouw steunen. "Met dit geld zullen we nieuwe, energiebesparende ramen laten plaatsen", aldus schepen Bruno Dhaenens (Open Vld).





Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 4,2 miljoen euro in energiebesparende projecten van onder andere scholen van het deeltijds kunstonderwijs. De kunstacademies van Deinze dienden ook een dossier in en ontvangen nu een subsidie van 29.250 euro.





"De 3D-afdeling van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK), beter bekend als de 'tekenacademie', verhuist naar de Leiedam", zegt schepen Bruno Dhaenens. "Daar neemt de SASK de ruimtes over van de muziekacademie, die verhuisde naar het nieuwe gebouw KADE in de Kalkhofstraat. De grote lokalen in de Leiedam werden aangepast door de stedelijke dienst patrimonium en de subsidie zal gebruikt worden om nieuwe, energiebesparende ramen te plaatsen." "Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het meerjarenplan van de stad. Deze subsidie geeft ons een duwtje in de rug", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). (ASD)