Emy naar finale Humo's Rock Rally 28 maart 2018

02u36 0

Emy Kabore uit Astene mag zich nu al een van de beloftevolle acts van 2018 noemen. De 18-jarige soulzangeres stoot door naar de finale van Humo's Rock Rally.





Van de 824 bands die inschreven, kregen er 100 de kans om zich live te bewijzen en via 10 voorrondes door te stoten naar de halve finales. Afgelopen weekend werden uit de 20 overgebleven bands en artiesten de 10 meest beloftevolle gefilterd.





Supporteren voor Emy kan tijdens de finale op zondag 22 april in de AB in Brussel.





Meer info via vi.be/emy, soundcloud.com/emy-kabore en www.humo.be/rock-rally. (ASD)