Emy Kabore (18) haalt halve finale Humo's Rock Rally 22 februari 2018

Emy Kabore uit Astene stoot door naar de halve finales van Humo's Rock Rally 2018. De 18-jarige soulzangeres staat op zondag 25 maart in de Vooruit in Gent.





Emy Kabore uit Astene is een van de twintig artiesten die kans maakt om Humo's Rock Rally te winnen. Haar optreden tijdens de preselecties in cc Nova in Eke (Nazareth) op 26 januari maakte duidelijk indruk op de jury, die haar mix tussen soul en indiepop omschreef als 'een ontwapenende naturel' en 'mooie liedjes, al ga ik ze wellicht nooit uit elkaar kunnen houden'.





Emy kocht in de zomer van 2015 haar eerste gitaar, na het zien van een Youtube-filmpje van zangeres Jay Crookes. Na een week had ze haar eerste eigen liedje geschreven. Supporteren voor Emy kan tijdens de halve finale op zondag 25 maart in de Gentse Vooruit. De optredens beginnen vanaf 15 uur en een ticket kost 13 euro.





Meer info via vi.be/emy, soundcloud.com/emy-kabore en www.humo.be/rock-rally. (ASD)