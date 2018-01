Emy (18) haalt preselecties Humo's Rock Rally 26 januari 2018

02u51 0 Deinze Emy Kabore uit Astene is geselecteerd voor Humo's Rock Rally 2018. De achttienjarige soulzangeres brengt vanavond drie eigen liedjes tijdens de preselecties in CC Nova in Nazareth. "Een week nadat ik mijn eerste gitaar kocht, ben ik mijn eigen liedjes beginnen schrijven", zegt Emy.

Astene blijkt een goede voedingsbodem te zijn voor muzikaal talent. Na Milo Meskens - die met 'New Beginning' en 'Twenty One 21' niet weg te slaan is van de nationale radiozenders - staat Emy Kabore klaar om zichzelf te bewijzen. De achttienjarige zangeres is een van de honderd geselecteerden Humo's Rock Rally.





"Ik had niet verwacht dat ik erbij zou zijn", zegt Emy. "In de zomer van 2015 heb ik mijn eerste gitaar gekocht, na het zien van een Youtube-filmpje van zangeres Jay Crookes. Ik volgde haar al een tijdje en ze inspireerde mij om zelf ook met muziek te beginnen. Na een week heb ik mijn eerste eigen liedje geschreven. Zeer eenvoudig en natuurlijk, maar het was een begin. Sindsdien speel ik iedere dag gitaar en ondertussen heb ik al zo'n vijftien eigen nummers. Mijn teksten gaan vooral over mijn eigen gevoelens. Zo gaat het liedje Hurricane over mijn overstap van het Erasmusatheneum in Deinze naar het Don Boscocollege in Zwijnaarde. Een moeilijke start, maar uiteindelijk is alles goed gekomen."





Leiding KSA

Emy en haar tweelingzus Anaïs werden geboren in Parijs en hun papa is van Burkina Faso. "Na twee jaar zijn we verhuisd naar Deinze en ik ben hier opgegroeid. Nu studeer ik beeldende vormgeving aan het Sint-Lucas in Gent, maar ik geef nog leiding in KSA Ahoy Vinkt", aldus Emy.





De deuren van CC Nova in Nazareth gaan open vanaf 19.30 uur. Tickets kosten 13,5 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Meer info via vi.be/emy, soundcloud.com/emy-kabore en www.humo.be/rock-rally. (ASD)