Emile en Jeffrey presenteren Goal op Radio Tequila Anthony Statius

05 november 2018

14u27 1 Deinze Lokale zender Radio Tequila 106.2 FM en 107.8 FM lanceert jong radiotalent.

Emile Wallays en Jeffrey Hanssens, twee achttienjarigen uit de streek, zijn op zondag 4 november gestart met het nieuwe sportprogramma Goal. In deze ochtendshow zal de nadruk liggen op het sportnieuws en de sportbeleving in Deinze en omstreken.

Goal wordt gepresenteerd door Emile Wallays, een eerstejaarsstudent journalistiek die al van kindsbeen af een grote passie voor sport heeft. Een ‘microbe’ die hij overkreeg van zijn grootvader. Emile heeft daarnaast de opleiding ‘Radio’ gevolgd aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, gegeven door Brecht Vanmeirhaeghe. In deze opleiding leerde hij de kneepjes van het vak en is de passie voor de radio en het radio-maken echt gegroeid. Daarnaast is de jongeman actief in de scouts, waar hij leider is van de Welpentak, allemaal jongens van het derde tot het vijfde leerjaar. Emile zal achter de schermen worden bijgestaan door Jeffrey Hanssens, ook een eerstejaarsstudent journalistiek en al even gepassioneerd door sport.

‘Goal’ beluisteren kan via FM 106.1 voor de regio Deinze en op FM 107.8 voor de regio Aalter, of je kan ook gewoon luisteren via de website www.radiotequila.be .