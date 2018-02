Elsa en Marcel vieren briljanten huwelijk 13 februari 2018

Elsa Coudenys (86) en Marcel Strobbe (87) hebben hun 65ste huwelijksverjaarddag gevierd. Zij zijn het eerste briljanten koppel dat een feestje geeft in het nieuwe woonzorgcentrum Karel Picqué. In aanwezigheid van hun familie en leden van het schepencollege kregen zij een brief van de koning, geschenkmanden en veel koffie en taart.





Op 31 januari 1953 stapten Elsa en Marcel in het huwelijksbootje en sinds 2017 woont het echtpaar samen in het woonzorgcentrum. Elsa en Marcel werkten vroeger allebei in de textielsector, zij als naaister, hij als arbeider. Ze hebben twee kinderen Mia en Geert, drie kleinkinderen Evelyn, Emily en Steven en drie achterkleinkinderen Pieter-Jan, Ann-Marie en Mauro.





(ASD)