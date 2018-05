Elle Yana heeft nieuwe single 02 mei 2018

Zangeres Elle Yana uit Deinze heeft een nieuwe single, en die heet 'Sex to Seven'. "Naast mijn optredens in Nederland en België ben ik ook dikwijls te gast aan de Azurenkust. Vooral in het mondaine Cannes word ik vaak gevraagd voor leuke optredens. Ik ben blij dat mijn muziekstudies vruchten afwerpen. Op mijn veertiende had ik al een eigen coverband", zegt Elle Yana. (JSA)