Elke gemeente haar groot scherm

Sleidinge:

Groot scherm rechtover het station. Alle matchen waarin de Duivels spelen, gratis toegang. Een samenwerking van Westvoordekermis, Koninklijke Fanfare Iever en Eendracht en FC Sint-Joris Sleidinge.





Eeklo

: De cafés van de markt plaatsen een scherm van vijftien vierkante meter op de Markt. Plaats voor duizend toeschouwers, cafébezoekers kunnen meekijken vanop de terrassen. Dj's brengen sfeer half uur voor de wedstrijd.





Kaprijke

: Cafés Den Hippoliet, De Blauwe Maan en De Pallieter zenden de Duivels wedstrijden samen uit op groot scherm in het nieuwe Sock in de Molenstraat.





Waarschoot

: Landelijke Gilde Waarschoot zendt de Belgische wedstrijden uit in de loods van loonwerken Claeys in Ververij 8. Op maandag 18 juni is er om 17 uur een After Work. Op zaterdag 23 juni is er een gezinsdag met barbecue en een verrassingsoptreden. Tijdens de derde match op donderdag 28 juni om 20 uur is er ook een Ladies Night. Mochten de Duivels de grote finale spelen, dan kan het scherm naar het Dorpsplein verhuizen. Gratis toegang.





Maldegem

: VHMC Maldegem en enkele cafébazen zenden de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm op de Markt. Iedere verklede supporter krijgt een verrassing.





Deinze

: Het team van zaal Souplex nodigt iedereen uit om de Rode Duivels bij hen te komen aanmoedigen. Er staat een groot scherm en er is randanimatie. De kinderen kunnen ravotten in Kids Adventure. Gratis toegang. Deuren openen uur voor match.





Meigem

: Wendy Van Vlaenderen nodigt iedereen uit in haar tuin in Berg 55 in Meigem. Daar kunnen honderden toeschouwers de Rode Duivels-matchen volgen op een scherm van tien vierkante meter groot. Op zaterdag 23 juni speelt covergroep Still Crazy na de match. Gratis toegang, opbrengst naar goed doel. (ASD/JSA/KVZ)