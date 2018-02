Elfdorpen begint praatcafés over kanker 14 februari 2018

02u51 0 Deinze Het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen is gisteren begonnen met een reeks praatcafés voor kankerpatiënten en hun naaste omgeving. De toegang is gratis en de sessies worden begeleid door zorgvrijwilligers.

De praatcafés voor kankerpatiënten en hun naaste omgeving zijn een initiatief van Kom Op Tegen Kanker en de deel-SEL Schelde Leie. Er werden er al verschillende opgericht in Oost-Vlaanderen, maar de regio rond Deinze bleek een blinde vlek op de kaart. Vanaf nu kan men ook in praatcafé Schelde-Leie in het LDC Elfdorpen in Deinze terecht.





"Praatcafés zijn informele momenten, waar lotgenoten, vrienden, familie, partners of nabestaanden van mensen met kanker elkaar kunnen ontmoeten", zegt Peter Bruggheman, zorgcoördinator bij KOTK. Tijdens deze sessies worden er ook sprekers uitgenodigd of workshops georganiseerd en alles wordt begeleid door zorgvrijwilligers, die hiervoor werden opgeleid. In Deinze zijn dat Thierry Claeys, Marie-Jeanne Bisschop en Patrik Roelens."





"Waarom deze praatcafés? Patiënten en hun omgeving begrijpen elkaar soms zonder woorden. Niemand is verplicht om te babbelen, iedereen moet zich op zijn of haar gemak voelen. We zien uit bestaande praatcafés dat er meestal een hechte groep ontstaat waaruit soms mooie vriendschappen groeien. Een grote misvatting is dat er enkel over de ziekte gepraat wordt. Dat klopt niet, er worden ook plezierige ervaringen gedeeld zoals een verjaardag of de geboorte van een kleinkind."





Het volgende praatcafé vindt plaats op dinsdag 10 april van 14 tot 16 uur en gaat specifiek over kanker en het belang van bewegen. Gratis deelname. Info:www.deinze.be/elfdorpen. (ASD)





