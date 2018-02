Elfde Quiz van 't stad in De Rekkelinge 10 februari 2018

De Gezinsbond van Deinze Centrum organiseert op zaterdag 17 februari voor de elfde keer Quiz van 't stad. Om 20 uur zijn alle quizzers welkom in zaal De Rekkelinge in Deinze.





"Onze quiz gaat over vanalles en hij is altijd even grappig als verrassend", zegt Joost Vermeersch. "Er zijn verscheidene prijzen te winnen en er is een extra attentie voor iedereen die meedoet. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt." Deelnenemen kost 4 euro per persoon en je moet je inschrijven met een ploeg van 4 of 5 personen, met minstens één Deinzenaar en dat voor 13 februari. Inschrijven kan via joost.vermeersch@telenet.be of 0485/12.80.05. Meer info via www.gezinsbond.be/deinze. (ASD)