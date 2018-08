Elf gouden koppels gevierd in Leiespiegel 03 augustus 2018

Het stadsbestuur van Deinze zette elf gouden koppels in de bloemetjes. De paartjes die hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden zijn Pol De Rycke en Lea Christiaens, Luc De Meester en Rita Haeck, Marc De Wielemaeker en Lucrèce Vaernewijck, Wilfried Goossens en Jeannette De Jaeger, Orel De Sloovere en Mady Vander Schelden, Herman Brusselaers en Paulette Vergeylen, Fernand Lambert en Christine Vaernewyck, Danny De Poortere en Maria Dobbelaere, Warnix Schelstraete en Liliane Eggermont, Rigobert De Weirdt en Rolande Santèle en Marcel Adams en Ginette De Wandel. Zij kregen een diploma van het college van burgemeester en schepenen en achteraf werden ze getrakteerd in het Spiegelei, de cafetaria in het stadhuis.





(ASD)