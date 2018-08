Electriciteitscabine vat vuur 03 augustus 2018

02u41 0

In de Deinse industriezone langs de N43 in Astene is gisterenavond een brand uitgebroken. In een magazijn van veevoederbedrijf De Brabandere heeft een batterij van een electriciteitscabine vuur gevat nadat deze oververhit geraakte. De schade viel mee, er was vooral veel rook. Er vielen ook geen gewonden.





(ASD/DJG)