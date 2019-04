Einde verhaal voor SK Nevele: “Te weinig vrijwilligers, leden en inkomsten om club draaiende te houden” Anthony Statius en Hans Fruyt

08 april 2019

18u36 4 Deinze SK Nevele houdt na meer dan negentig jaar op met bestaan. De club uit derde provinciale A speelde zondagmiddag haar laatste thuismatch op de terreinen langs het Schipdonkkanaal. “Een pijnlijke beslissing, maar we konden niet anders. Zonder voldoende vrijwilligers en inkomsten kan een kleine club niet overleven”, zegt bestuurslid Koen De Clercq.

SK Nevele kwam de voorbije jaren regelmatig in aanvaring met het toenmalige gemeentebestuur van Nevele. De gemeente zag SK Nevele graag verhuizen naar de terreinen van FC Poesele, waar men had geïnvesteerd in kunstgras, maar hier ging de club niet mee akkoord. In 2016 trok SK Nevele nog aan de alarmbel omdat de gemeente, die eigenaar is van de terreinen, slechts een deel van de subsidies had uitbetaald. De voetbalclub sprak toen over pure pesterijen.

Zonder jeugdploeg

“Het gemeentebestuur heeft er indertijd voor gekozen om enkele nog FC Poesele en LS Merendree financieel te ondersteunen”, zegt Koen De Clercq. “Wij vielen uit de boot en dit heeft zeker invloed gehad om onze beslissing om ermee te stoppen. Maar het is een samenloop van omstandigheden geweest. Ons club telt momenteel nog maar veertig leden en we doen het al enkele jaren zonder jeugdploeg. Dat is begrijpelijk, want als jonge ouder schrijf je je kind toch het liefst in bij een club die beschikt over een moderne accommodatie dan over een oude barak. Sinds we zonder jeugdspelers zitten, komen er amper nog supporters kijken. Er was de laatste jaren ook een gebrek aan jonge mensen, die initiatieven namen om wat leven in de club te pompen.”

Ook voorzitter William Van Parys neemt met pijn in het hart afscheid van zijn club. “Minder volk betekent ook minder inkomsten en ook qua sponsoring ging het fel achteruit. Onze ploeg van vrijwilligers is onlangs met de helft geslonken. Met amper een vijftal vrijwilligers kan je een club niet draaiende houden en daarom hebben we na lang overleg besloten om ermee te stoppen.” Koen De Clercq vult aan: “Dit was een zeer pijnlijke beslissing en ik lig er al lang van wakker”, zegt Koen. “Ik heb mij 32 jaar ingezet voor deze club en het voelt alsof ik een kind moet afgeven. Maar op het einde van de rit is het de juiste keuze geweest.”

Financieel duwtje

Sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze) valt uit de lucht wanneer we hem bellen: “Ik heb drie weken geleden nog samengezeten met het bestuur om te zoeken naar oplossingen. Ondertussen werden er al stappen ondernomen om de club financieel een duwtje in de rug te geven. Ik vind het jammer dat men er nu plotseling toch de brui aan geeft.”

“De nieuwe schepen van Sport gaf duidelijk het signaal dat hij, in tegenstelling tot het vorige gemeentebestuur, wel bereid was om ons te helpen", zegt Koen. “Maar het is te laat, we dragen op 1 juni de terreinen over aan de stad Deinze. Tachtig procent van de spelers heeft al een nieuwe ploeg gevonden. Ikzelf heb al wat aanbiedingen gekregen, maar ik moet eerst nog alles wat laten bezinken alvorens ik mij voor iets nieuws engageer.”

SK Nevele speelt haar allerlaatste match op zondag 14 april tegen Ursel.