Eetfestijn voor gymnasten Sportac '86 Deinze 23 maart 2018

02u46 0

De gmynastiekclub Sportac '86 Deinze organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 maart een eetfestijn in het Erasmusatheneum in Deinze. De opbrengst gaat naar team LoZaLi, dat zijn Lotte Van Overmeeren, Zara Maesele en Lisa Notebaert , die werden geselecteerd voor het WK acrobatische gymnastiek in de Lotto Arena in Antwerpen. De meisjes zullen op 8 en 9 april deelnemen aan de kwalificaties met hun tempo-en balansoefening in de reeks 12 tot 18-jarigen. De finale vindt plaats op 10 april. De kosten voor de gymnasten lopen hoog op en daarom organiseren ze een eetfestijn. Wat schaft de pot? Ardeens gebraad voor 18 euro (10 euro voor kinderen). Meer informatie is te verkrijgen via team.lozali@gmail.com (ASD)