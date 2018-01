Eetfestijn Open Deinze 20 januari 2018

De nieuwe stadslijst Open Deinze nodigt op zondag 4 februari iedereen uit in zaal Souplex voor haar eerste nieuwjaarsreceptie en eetfestijn. "We serveren er zeventien gerechten, die symbool staan voor de zeventien deelgemeenten", klinkt het bij Open Deinze.





"De receptie wordt samen met Willemsfonds Deinze en Jong VLD Deinze aangeboden en deze start om 11 uur", klinkt het. "Vanaf 12.30 uur kan men aanschuiven aan het fusiebuffet met zeventien gerechten, die symbool staan voor iedere gemeente in de nieuwe fusiestad. Kaarten kosten 20 euro en zijn te verkrijgen bij Bart Vandekerckhove via 0476/81.54.81 en bart@vdkplus.be en bij de bestuursleden. (ASD)