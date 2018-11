Eerste Versele-Laga Run brengt 2.000 euro op voor Back on Track-fonds Anthony Statius

28 november 2018

18u03 0 Deinze De eerste editie van de Versele-Laga Run heeft 2.000 euro opgebracht voor het Back on Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen. “De tweede editie vindt plaats op 6 oktober 2019 en dan zal er opnieuw een parcours voor kinderen zijn. Voor de liefhebbers is er ook de mogelijkheid om 17 kilometer te lopen”, zegt marketing manager Ann Breugelmans.

Het team achter de Versele-Laga Run - het vervolg op de Versele-Laga 11km van Deinze - heeft op woensdag 28 november een cheque van 2.000 euro geschonken aan het Back on Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen, die opnieuw peter was van het evenement. Thomas Van der Plaetsen liep dit jaar zelf ook mee, samen met 13 ex-kankerpatiënten in het kader van de Back on Track-Challenge. Het doel van deze challenge is ex-kankerpatiënten sportief uit te dagen en die uitdaging te gebruiken om het leven weer in handen te nemen na een kankerbehandeling. Het fonds zit sinds deze week ook op Instagram onder de naam backontrackfoundation.

“Mooie tradities zijn er om in stand te houden”, zegt Ann Breugelmans. “Onze eerste editie vond plaats op zondag 7 oktober en met 700 inschrijvingen en 643 sportievelingen aan de start om de 7 of 11 kilometer te lopen voor het goede doel, was het meteen een geslaagde editie. Voor de volgende editie werken we opnieuw samen met Petegem kermis, de vroegere organisator Tom Van Nieuwenhuyse en de stad Deinze. Omdat er veel vraag naar was, zullen we ook opnieuw iets voor de kinderen voorzien. De liefhebbers zullen naast de afstanden van 7 en 11 ook 17 kilometer kunnen lopen. Aangezien Deinze met Nevele fuseert zijn er vanaf volgend jaar 17 deelgemeenten in plaats van 11. Noteer alvast zondag 6 oktober 2019 in de agenda voor de volgende editie van de Versele-Laga Run.”

Meer info via www.versele-laga-sport.be.