Eerste skimpool van het land een feit VOOR WIE NIET KAN KIEZEN TUSSEN SKATEBOARDEN, SURFEN EN SNOWBOARDEN ANTHONY STATIUS

17 april 2018

02u36 0 Deinze Kristof Smits (33) en Bart Arnau (34) zetten de extreme watersport 'skimboarding' op de kaart. De kameraden richtten vorig jaar Skimzone op en momenteel bouwen ze een vaste baan of 'skimpool' naast surfput Florizoone.

Skimboarden is niet nieuw, maar in België is het amper bekend. Aan de kust zie je af en toe iemand voorbijglijden langs de branding, maar de sport heeft hier nog geen vereniging of wedstrijden. Hier willen de kameraden Kristof Smits uit Wortegem-Petegem en Bart Arnau uit Nazareth verandering in brengen. Samen richtten ze in januari vorig jaar de Skimzone-crew op, naar hun weten de eerste skimboardvereniging in ons land.





"Kristof en ik zijn altijd te vinden voor nieuwe uitdagingen en in onze zoektocht naar een nieuwe sport zijn we toevallig op skimboarding gebotst", vertelt Bart. We leerden de Nederlander Adrien Raza, een van de beste skimboarders die er zijn, kennen en hij gaf ons de nodige uitleg. Bij het flatland skimboarding, dat is op ondiep water, neem je een aanloop, gooi je je skimboard in het water en daarna spring je erop en laat je je voortglijden. Je kan het omschrijven als een mix tussen skateboarden, surfen en snowboarden. Het is op zich niet zo moeilijk om aan te leren en het is toegankelijk voor alle leeftijden. Het enig dat je nodig hebt is een zwembroek en een skimboard."





"We zijn beginnen oefenen op de surfput in Deinze", zegt Kristof. "In totaal bestaat het team uit een achttal leden, waaronder een getalenteerde Deinzenaar Xander De Groote (14). Ons doel is om de sport in België te planten en een lokale scéne te creëren. Een eerste stap is onze eigen skimpool."





Samen met de surfclub Windsurfing Deinze begonnen Kristof, Bart en Xander met het graven van hun eigen vaste baan naast de surfput Florizoone. "Onze skimpool zal af zijn tegen volgend weekend. Wie er gebruik van wil maken, moet lid zijn van Windsurfing Deinze, maar om eens te proberen kan je ook een dagverzekering aanvragen", zegt Bart.





In het weekend van 1 tot en met 3 juni organiseert Skimzone een initiatieweekend. Op zaterdag 2 juni kan je een tiental pro riders aan het werk zien en iedereen kan zelf eens komen proberen. "Als het aanslaat, bestaat de mogelijkheid dat er nog dit jaar een Europese wedstrijd in Deinze georganiseerd wordt", besluit Kristof. Meer info via de Facebookpagina 'Skimzone', kristof.s.m.i.t.s@hotmail.be en www.windsurfingdeinze.be.