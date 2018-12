Eerste schaatsers betreden ijspiste Anthony Statius

16u54 1 Deinze Het winterdorp op het Sint-Poppoplein is open. Woensdagnamiddag betraden de eerste schaatsers de ijspiste en en hiermee is de eindejaarsperiode in Deinze officieel ingezet.

“Dit jaar vind je naast de piste een gezellige indoor winterbar”, zegt organisator Waut Mornie. “Iedereen kan er genieten van een drankje met zicht op de piste, de kermis en de gehele site. Naast de kerk vind je kindvriendelijke kermisattracties zoals de lambada, de trampoline, het eendjeskraam en het lunapark.

De ijspiste wordt op vrijdag 14 december vanaf 19 uur feestelijk ingewijd met een wervelende show van het schaatsteam Kryos On Tour. De schaatspiste is tijdens de week open van 15.30 tot 21 uur en tijdens het weekend van 10 tot 22 uur. Van 24 december tot en met 2 januari kan je tijdens de week schaatsen van 10.30 tot 21 uur, tijdens het weekend van 10 tot 22 uur, op kerst- en oudejaarsavond is het open van 10 tot 18 uur en op kerst- en nieuwjaarsdag van 13 tot 20 uur.

De toegangsprijs bedraagt 7 euro en er zijn kortingen voor groepen, verenigingen, scholen en rolstoelgebruikers op voorwaarde dat er op voorhand gereserveerd wordt via waut@uitbureau.be. Verdere info over de activiteiten vind je in het programma op www.facebook.com/winterpretaandeleie.