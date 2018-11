Eerste nieuwjaarsreceptie fusiestad op Nevelse Markt Anthony Statius

18 november 2018

18u03 0 Deinze De eerste nieuwjaarsreceptie van de fusiestad zal plaatsvinden in Nevele. Op zondag 6 januari zijn alle Deinzenaren en Nevelaars welkom op de Markt in hartje Nevele. “Er worden shuttlebusjes ingelegd tussen de Brielpoort in Deinze en de Markt van Nevele”, zeggen burgemeesters Jan Vermeulen (CD&V) en Johan Cornelis (CD&V).

Volgend jaar is er geen nieuwjaarsreceptie op de Markt van Deinze gepland. Wie in gezelschap van de andere inwoners wil klinken op het nieuwe jaar is wel welkom op de Markt van Nevele. De toekomstige bestuursploeg van de fusiestad heeft beslist om de eerste nieuwjaarsreceptie in Nevele te laten plaatsvinden.

“Aangezien het fusiefeest in juni plaatsvond aan kasteel Ooidonk in Deinze, willen we de Nevelaars tegemoetkomen door de eerste nieuwjaarsreceptie in Nevele te laten plaatsvinden”, zegt schepen Bruno Dhaenens. De bezoekers krijgen net zoals andere jaren twee consumptiebonnetjes en deze zullen te verkrijgen zijn op drie locaties rond de Markt.”

“Het centrum van Nevele wordt die dag afgesloten voor alle verkeer”, zegt uittredend burgemeester van Nevele en toekomstig schepen van Deinze Johan Cornelis. “In Nevele is het de traditie om ieder jaar de nieuwjaarsreceptie in een andere deelgemeente te organiseren, maar vanaf nu zal de receptie beurtelings in Nevele en Deinze plaatsvinden.”

“Om het de Deinzenaren gemakkelijker te maken, worden er shuttlebusjes ingezet aan de Brielpoort in Deinze. Zo kan iedereen op een vlotte manier komen meevieren”, zegt burgemeester Jan Vermeulen.

