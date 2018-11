Eerste militairen gearriveerd in stadscentrum Anthony Statius

26 november 2018

16u54 2 Deinze De eerste militairen die deelnemen aan de grote oefening Donza Response zijn maandagmiddag gearriveerd in Deinze. Op de parking van de Brielpoort werd al even de evacuatie van een gewonde met een helikopter gesimuleerd. Dat belooft voor de rest van de week.

Het Belgisch leger houdt deze week een grootscheepse militaire oefening in Deinze. Tijdens Donza Response traint het 11de Bataljon Genie samen met de lokale brandweer, politie, Civiele Bescherming en Rode Kruis-afdeling. Er staan onder meer demonstraties met een Sea King-helikopter, een tank en een noodbrug op het programma. Op maandag 26 november sloegen de militairen hun tentenkamp op naast de Brielpoort. Op de parking, die de volledige week wordt afgesloten, waren er al enkele voertuigen en een Agusta-helikopter te zien. Ter hoogte van de Louis Dhondstraat werden de eerste voorbereidingen voor de aanleg van een noodbrug over de Leie getroffen.

Op dinsdag 27 november is er een demonstratie ‘Search And Rescue’ door de Sea King-helikopter en er zal een tank door de straten denderen. Meer info via www.donzaresponse.com.